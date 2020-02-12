В двух деревушках Ярославской области построят газовые котельные
В деревни и села Ярославской области продолжают проводить газ. Так, котельные образовательных учреждений в деревне Андреевское Борисоглебского района переведены на голубое топливо.
- Также построена газовая котельная с сетями в поселке Красный Октябрь. Она обеспечит теплоснабжение Краснооктябрьской школы, - уточнили в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Все три объекта в настоящее время функционируют в штатном режиме.
В 2019 году газовые котельные также появились в селах Татищев Погост и Марково Ростовского района. В 2020-м их строительство запланировано в населенных пунктах Курба и Иванищево Ярославского района.
ИСТОЧНИК KP.RU