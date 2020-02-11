«Бронепоезд» расстреливали с «пятачка»

11 Февр. 2020 2020-02-11T22:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Давно замечено, что наш «бронепоезд» после перерыва в регулярном чемпионате КХЛ первый матч всегда проводит как бы со скрипом. Не стал исключением и матч в Нижнекамске после перерыва на «Шведские игры».

Всего за 7 минут наши парни оказались в глубоком проигрыше. Сначала на 4-й минуте в своей зоне перед воротами Александра Лазушина никак не могли подобрать шайбу и уступили ее сопернику. «Подарок» был принят мгновенно, а Лазушину просто не повезло в тот момент – 0:1.

Тут же удаляется Александр Свитов за неправильную атаку. Приходится больше думать об обороне своих ворот, чем атаковать другие. Но отбились. И тут же вновь ляп в своей зоне, пропустили атаку и не перекрыли бросок. А еще и рикошет, и уже 0:2. Пришлось Майклу Пелино брать тайм-аут в самом начале игры, чтобы встряхнуть команду. Получилось. Наши стали более внимательны в своей зоне, что сразу позволило начать контр игру. Причем, очень быстро удалось восстановить равенство на табло. Сначала подключившийся к атаке Якуб Накладал выстрелил от синей линии, а Стефан да Коста на «пятаке» подправил шайбе траекторию – 1:2.

А еще через минуту виртуозно перехватывает шайбу в своей зоне Александр Полунин и вдоль борта убегает в чужую, где так же виртуозно через клюшку защитника передает диск Владимиру Ткачеву, который на «пятаке» разбирается с вратарем – 2:2. Казалось бы, наращивай успех дальше. Но второй период вновь приносит досаду. Судьи дважды подряд оставляют «бронепоезд» в меньшинстве. В первом случае наши отбились, но во втором, когда был удален Стефан Кронвалл, шайба влетела в ворота Лазушина точно в ту секунду, когда Кронвалл выскочил на лед. Формально – гол в равенстве, а по сути – реализация «лишнего».

Еще огорчительнее для наших стал третий период, в середине которого, наконец-то, «бронепоезд» впервые получил возможность играть в большинстве. Но лучше бы не получал этот шанс. Рванувший в чужую зону вдоль левого борта Ткачев неаккуратно оставил шайбу своему партнеру, шайбу перехватили и …получите себе гол в большинстве. Отчаянная погоня Романа Савченко не помогла спасти от броска опять же с «пятака» - 2:4. А тут еще Никита Черепанов 2 минуты схватил. Правда, выстояли. И тут же получили второй шанс играть в большинстве. Майкл Пелино решил идти вабанк и снял Лазушина. Риск оправдался. При игре «6 против 4» полевых игроков Ткачев как бы в свое оправдание выдал голевой пас Антону Ландеру, который сократил отставание до минимума.

Оставшиеся 2,5 минуты игры «бронепоезд» практически играл без вратаря, хотя Лазушин время от времени занимал свое место в воротах. Но отчаянный натиск до самой сирены на результат не сказался. «Нефтехимик» - «Локомотив» - 4:3(2:2;1:0;1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU