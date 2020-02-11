В Ярославской области к реальному сроку приговорили 26-летнего вора-домушника

11 Февр. 2020 2020-02-11T20:54:35+03:00

В прошлом году подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина отправится в колонию строго режима на два года и один месяц

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В Брейтовском районе Ярославской области осудили 26-летнего вора, который пытался обчистить частный дом. Установлено, что в середине декабря 2019 года преступник взломал замок и украл личные вещи потерпевшего.

- В прошлом году подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и был приговорен к лишению свободы условно, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Условное осуждение по приговору суда от 2019 года было отменено.

Путём сложения наказаний фемида приговорила мужчину к двум годам и одному месяцу в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU