2020-02-11T19:43:10+03:00
Общество

В школах и садах Ярославской области начнут работу над экологическим просвещением детей

Занятия будут проводиться в рамках проекта «Марафон экособытий Ярославии»
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Создатели проекта выделили 12 ключевых дат 2020 года, связанных с экологией.Создатели проекта выделили 12 ключевых дат 2020 года, связанных с экологией.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В детских садах и школах Ярославской области начнут работу над экологическим просвещением подрастающего поколения. Занятия будут проводиться в рамках нового проекта «Марафон экособытий Ярославии». Помимо детей программа также нацелена на работу с учителями и родителями.

- Участникам проекта предлагается в течение года включиться в природоохранную, проектно-исследовательскую деятельность, работу по озеленению территорий и лесовосстановлению, водо- и энергосбережению, раздельному сбору мусора, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Многие мероприятия предусматривают проведение конкурсов экологической направленности, что является дополнительным стимулом для участия в них.

Создатели проекта выделили 12 ключевых дат 2020 года, связанных с экологией. Среди них – День леса, День Волги и День эколога, Всемирный день здоровья окружающей среды и День юннатского движения в России, Всемирный день животных и День вторичной переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бронепоезд» расстреливали с «пятачка»
В Ярославской области к реальному сроку приговорили 26-летнего вора-домушника
В школах и садах Ярославской области начнут работу над экологическим просвещением детей
Ярославца, воровавшего из подъездов детские самокаты, осудили за попытку кражи рыбы и коньяка
Собственник ДК «Полиграф» в Рыбинске хочет поменять его на здание школы
Директор рыбинского ДК за год выписала себе премий на 266 тысяч рублей
Ярославский ТЮЗ станет площадкой проведения фестиваля «Розовфест»
В Ярославле на карантин закрыли 10 групп в детсадах и 41 класс
Ярославская управляющая компания не выплатила работнику выходное пособие
Чтобы не сесть на год, житель Углича заплатил долг по алиментам накануне суда
Дмитрий Миронов: «Местом проведения ЧМ по волейболу выбрана «Арена-2000»
Икону Спаса Нерукотворного вернули в Ярославль