В школах и садах Ярославской области начнут работу над экологическим просвещением детей

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:43:10+03:00

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В детских садах и школах Ярославской области начнут работу над экологическим просвещением подрастающего поколения. Занятия будут проводиться в рамках нового проекта «Марафон экособытий Ярославии». Помимо детей программа также нацелена на работу с учителями и родителями.

- Участникам проекта предлагается в течение года включиться в природоохранную, проектно-исследовательскую деятельность, работу по озеленению территорий и лесовосстановлению, водо- и энергосбережению, раздельному сбору мусора, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Многие мероприятия предусматривают проведение конкурсов экологической направленности, что является дополнительным стимулом для участия в них.

Создатели проекта выделили 12 ключевых дат 2020 года, связанных с экологией. Среди них – День леса, День Волги и День эколога, Всемирный день здоровья окружающей среды и День юннатского движения в России, Всемирный день животных и День вторичной переработки.

ИСТОЧНИК KP.RU