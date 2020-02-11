Ярославца, воровавшего из подъездов детские самокаты, осудили за попытку кражи рыбы и коньяка
В Ярославле осудили 22-летнего серийного вора, который обвинялся в совершении девяти хищений из магазинов. Установлено, что в одном из супермаркетов города мужчина пытался украсть шесть шоколадок, семь упаковок рыбы и две бутылки коньяка.
- Однако во всех этих случаях до конца хищение товаров довести мужчина не смог, так как задерживался на выходе сотрудниками магазинов, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Кроме того, в одном из жилых домов на проспекте Фрунзе подсудимый из колясочной похитил два детских самоката и детский велосипед, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму более 14 тысяч рублей.
Суд приговорил вора к двум годам и двум месяцам заключения в колонии-поселении. Свою вину подсудимый полностью признал.
ИСТОЧНИК KP.RU