2020-02-11T16:42:00+03:00
Общество

Собственник ДК «Полиграф» в Рыбинске хочет поменять его на здание школы

Администрация города против такой сделки не возражает, но есть нюансы
Полина Вачнадзе
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Администрация Рыбинска хочет, чтобы здесь, как и много лет назад, снова открылись кружки и секции . ФОТО: администрация РыбинскаАдминистрация Рыбинска хочет, чтобы здесь, как и много лет назад, снова открылись кружки и секции . ФОТО: администрация Рыбинска
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Глава Рыбинска Денис Добряков рассказал о подробностях сделки, которая может быть заключена между администрацией города и собственником ДК «Полиграф». Городские власти планируют вернуть это здание себе, а его нынешнему хозяину передать другое, равное по стоимости помещение.

Какое-то время назад в бывшем дворце культуры располагались ночной клуб и ресторан, но они закрылись и теперь помещения пустуют. Администрация Рыбинска хочет, чтобы здесь, как и много лет назад, снова открылись кружки и секции для детей и молодежи, но 25 миллионов рублей, именно во столько оценивается сейчас здание ДК, в казне нет. Поэтому хозяину объекта предложили обмен.

- Его заинтересовало здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова, которое находится в муниципальной собственности. Обменять его мы не имеем права. Поэтому сначала будет запущена процедура продажи здания школы, а на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры, - пояснил Денис Добряков.

В планах городской администрации – благоустройство Комсомольской площади у ДК «Полиграф».

ИСТОЧНИК KP.RU

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