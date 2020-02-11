Собственник ДК «Полиграф» в Рыбинске хочет поменять его на здание школы
Глава Рыбинска Денис Добряков рассказал о подробностях сделки, которая может быть заключена между администрацией города и собственником ДК «Полиграф». Городские власти планируют вернуть это здание себе, а его нынешнему хозяину передать другое, равное по стоимости помещение.
Какое-то время назад в бывшем дворце культуры располагались ночной клуб и ресторан, но они закрылись и теперь помещения пустуют. Администрация Рыбинска хочет, чтобы здесь, как и много лет назад, снова открылись кружки и секции для детей и молодежи, но 25 миллионов рублей, именно во столько оценивается сейчас здание ДК, в казне нет. Поэтому хозяину объекта предложили обмен.
- Его заинтересовало здание бывшей третьей школы на улице Ломоносова, которое находится в муниципальной собственности. Обменять его мы не имеем права. Поэтому сначала будет запущена процедура продажи здания школы, а на вырученные деньги город сможет приобрести дворец культуры, - пояснил Денис Добряков.
В планах городской администрации – благоустройство Комсомольской площади у ДК «Полиграф».
ИСТОЧНИК KP.RU