Директор рыбинского ДК за год выписала себе премий на 266 тысяч рублей
В Рыбинске состоялся суд по делу бывшего директора муниципального учреждения культуры. Женщина обвинялась в хищении в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Установлено, что с января 2018 года по январь 2019 преступница незаконно выписывала себе ежемесячные премии.
- Подсудимая совершила хищение, присвоив себе более 266 тысяч рублей, принадлежащих администрации городского округа Рыбинск, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Тем самым причинив крупный ущерб.
Женщина признала вину и раскаялась в содеянном, а также добровольно вернула незаконно выписанные премии. С учетом этого суд назначил преступнице два года условно с испытательным сроком три года.
ИСТОЧНИК KP.RU