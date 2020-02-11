2020-02-11T16:44:05+03:00
Общество

Директор рыбинского ДК за год выписала себе премий на 266 тысяч рублей

Женщине дали два года условно
Полина ЗАЙЦЕВА
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Женщина обвинялась в хищении в крупном размере, с использованием своего служебного положения.Женщина обвинялась в хищении в крупном размере, с использованием своего служебного положения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске состоялся суд по делу бывшего директора муниципального учреждения культуры. Женщина обвинялась в хищении в крупном размере, с использованием своего служебного положения. Установлено, что с января 2018 года по январь 2019 преступница незаконно выписывала себе ежемесячные премии.

- Подсудимая совершила хищение, присвоив себе более 266 тысяч рублей, принадлежащих администрации городского округа Рыбинск, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Тем самым причинив крупный ущерб.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном, а также добровольно вернула незаконно выписанные премии. С учетом этого суд назначил преступнице два года условно с испытательным сроком три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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