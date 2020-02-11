Ярославский ТЮЗ станет площадкой проведения фестиваля «Розовфест»

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:45:13+03:00

Афиша этого года будет представлена тремя тематическими блоками. Фото: Правительство Ярославской области

Всероссийское мероприятие будет проходить в городе с 12 по 17 февраля

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Ярославский театр юного зрителя имени Виктора Розова в третий раз распахнет свои двери для участников и гостей всероссийского фестиваля «Розовфест». Мероприятие будет проходить в городе с 12 по 17 февраля.

- Афиша этого года будет представлена тремя тематическими блоками: розовским, включающим спектакли по драматургии Розова, военным, приуроченным к 75-летию Победы, а также инклюзивным, представленным первым в мире инклюзивным спектаклем «Прикасаемые/In touch» с участием российских слепоглухих актеров, - поделились в пресс-службе Правительства Ярославской области.

Основными участниками фестиваля станут студенты театральных вузов Москвы и Ярославля. На сцене ТЮЗа состоятся постановки студентов МХАТа, Северодвинского драматического театра, театра «Около дома Станиславского» и многих других. В режиссерской лаборатории «Розов. Эскиз» пройдут показы эскизов современной и розовской драматургии, созданных студентами ГИТИСа.

ИСТОЧНИК KP.RU