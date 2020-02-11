Ярославская управляющая компания не выплатила работнику выходное пособие
Ярославская прокуратура провела проверку по факту обращения жителя Дзержинского района города, которому работодатель не выплатил выходное пособие. Установлено, что мужчина три года работал слесарем в одной из управляющих компаний. Весной 2019 года он был уволен в связи с сокращением штата организации.
- В нарушение закона работодатель не выплатил потерпевшему начисленное выходное пособие, а также средний заработок на период трудоустройства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – В суд было направлено заявление о взыскании с бывшего работодателя задолженности по выплатам и компенсации морального вреда в пользу заявителя.
Фемида удовлетворила требования в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU