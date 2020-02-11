Ярославская управляющая компания не выплатила работнику выходное пособие

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:06:25+03:00

В суд было направлено заявление о взыскании с бывшего работодателя задолженности по выплатам и компенсации морального вреда в пользу заявителя. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Ярославская прокуратура провела проверку по факту обращения жителя Дзержинского района города, которому работодатель не выплатил выходное пособие. Установлено, что мужчина три года работал слесарем в одной из управляющих компаний. Весной 2019 года он был уволен в связи с сокращением штата организации.

- В нарушение закона работодатель не выплатил потерпевшему начисленное выходное пособие, а также средний заработок на период трудоустройства, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – В суд было направлено заявление о взыскании с бывшего работодателя задолженности по выплатам и компенсации морального вреда в пользу заявителя.

Фемида удовлетворила требования в полном объеме. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU