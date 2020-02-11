Чтобы не сесть на год, житель Углича заплатил долг по алиментам накануне суда

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:13:17+03:00

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Чтобы принудить отца наконец-то выплатить ребенку долг по алиментам, судебным приставам пришлось применить и административную, и уголовную ответственность.

К своим родительским обязанностям мужчина относился очень безответственно. Алименты платил нерегулярно и не всю сумму, а потом и вовсе прекратил это делать. На встрече с приставами угличанин сетовал, что нет работы, соответственно, нет и денег, но обещал, что 120 тысяч долга вес же выплатит.

Сначала приставы привлекли мужчину к административной ответственности: суд назначил наказание – 60 часов обязательных работ. Не помогло. Предупредили, что вполне вероятно и уголовное преследование, вплоть до лишения свободы на год. Тоже не помогло.

- При очередной встрече с должником пристав вручил ему постановление о возбуждении уголовного дела. Накануне первого судебного заседания гражданин оплатил долг в полном объеме, - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU