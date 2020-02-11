Молодежная палата потребовала от мэра Ярославля не переносить троллейбусное депо с Горвала

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:16:16+03:00

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Областная Молодежная палата опубликовала в соцсетях обращение к мэру города. Его авторы, ссылаясь на сотрудников «Яргорэлектротранса», сообщают, что троллейбусное депо №1 могут закрыть уже 25 февраля, а на его месте планируют построить многоэтажки, не обеспечив при этом район нужной социнфраструктурой. Директор предприятия Сергей Завьялов, пишут в сообщении, планирует заменить троллейбусы №7 и №8 автобусами.

Молодежь региона объясняет, почему она против такого решения.

Без работы останутся более 60 водителей. У ПАТП-1 нет ресурсов, чтобы заменить троллейбусы дополнительными 15 автобусами большой вместимости. Авторы послания считают, что за счет троллейбусов покрыть убытки ПАТП-1 все равно не удастся. Кроме того, в городе ухудшится и экологическая ситуация.

По мнению активистов, не помогут и дублеры. Так, например, автобус №42, дублирующий троллейбус №8, после 20 часов ходит с интервалом 45 минут, а в будни, выходные и праздники до 6 утра не работает. А у троллейбуса №7 дублеров, которые сохраняли бы льготы и возможность использовать проездные, и вовсе нет. Кроме того, в обращении отмечается, что нововведения грозят пробками в центре города.

При ликвидации депо снесут тяговую подстанцию, а без нее может резко снизиться регулярность движения троллейбусов №1 и №5. Любой перебой с электроэнергией, и троллейбусы встанут, превратив центр города в огромную пробку.

- В городе полно новостроек с пустыми квартирами. Куда больше? Про запас? Обращаемся к Вам без сарказма. Прекратите этот инвестиционный эксперимент, который ничего не даст жителям Ярославля. Не создавайте проблем будущим поколениям: им придется расхлебывать эти ошибки. Прежде чем сломать, постройте; обеспечьте изменения делом, а не словами. И ещё. Не настраивайте против себя Ярославль, - подводит итог своему обращению молодежь региона.

ИСТОЧНИК KP.RU