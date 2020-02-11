В Ярославле осудили молодых людей, которые хотели убить водителя из-за его машины

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:07:46+03:00

Нападавшие с места преступления сбежали, но спустя некоторое время были задержаны сотрудниками полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Злоумышленники на двоих получили почти 20 лет колонии строгого режима

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Двое жителей Ярославской области признаны виновными в покушении на убийство водителя автомобиля с целью завладения его транспортным средством.

В январе прошлого года мужчины, находясь под воздействием наркотиков, остановили на трассе М-8 машину и попросили водителя довезти их до Ярославля. На свою беду 35-летний мужчина согласился.

Прямо во время движения машины, подсудимые напали на водителя, били руками и ножом, целясь в грудь и шею. Потерпевший как мог оказывал сопротивление. Он сумел остановить машину, выбраться из нее и попросить помощи у проезжавших водителей. Нападавшие с места преступления сбежали, но спустя некоторое время были задержаны сотрудниками полиции.

Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, пострадавший от рук разбойников водитель остался жив.

- Ярославский районный суд назначил одному из обвиняемых 9,5 лет лишения свободы, второму – 10 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

Известно, что и 21-летний обвиняемый и его 22-летний напарник ранее уже привлекались к уголовной ответственности за угоны.

ИСТОЧНИК KP.RU