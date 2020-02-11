В Ярославле телефонные мошенники украли у пенсионеров больше 250 тысяч
Сразу два ярославских пенсионера попались на удочку телефонных мошенников. Сначала в полицию обратился 66-летний мужчина, вечером ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Преступник убедил потерпевшего предоставить ему личные данные, после чего с карты мужчины списалось 185 тысяч рублей.
- По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Позже в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонила девушка и также представилась сотрудником банка.
Под предлогом начисления бонусов мошенница завладела реквизитами банковской карты заявительницы. После этого с ее счета были списаны 74 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU