2020-02-11T11:59:03+03:00
Общество

В Ярославле телефонные мошенники украли у пенсионеров больше 250 тысяч

По телефону преступники представились работниками банка
Полина ЗАЙЦЕВА
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В одном из случаев мошенница завладела реквизитами банковской карты под предлогом начисления бонусов.В одном из случаев мошенница завладела реквизитами банковской карты под предлогом начисления бонусов.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Сразу два ярославских пенсионера попались на удочку телефонных мошенников. Сначала в полицию обратился 66-летний мужчина, вечером ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Преступник убедил потерпевшего предоставить ему личные данные, после чего с карты мужчины списалось 185 тысяч рублей.

- По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – Позже в полицию обратилась 63-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонила девушка и также представилась сотрудником банка.

Под предлогом начисления бонусов мошенница завладела реквизитами банковской карты заявительницы. После этого с ее счета были списаны 74 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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