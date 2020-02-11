Жителя Ярославской области из-за долгов не отпустили с семьей во Вьетнам

11 Февр. 2020 2020-02-11T11:48:58+03:00

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Житель Тутаева задолжал банку почти 300 тысяч рублей. Оформить кредит оказалось просто, а вот возвращать его делания не было. И ладно бы средств не хватало. Но на семейную путевку во Вьетнам они нашлись, а на погашение долга – нет.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и предупредили, что в случае невыплаты задолженности будут применены меры принудительного исполнения. Но мужчина решение суда продолжал игнорировать.

Даже после того, как на счета неплательщика приставы наложили арест, он не спешил возвращать деньги.

- Более того, зная, что у него имеется непогашенная задолженность, житель Тутаева приобрел семенную путевку во Вьетнам. Судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ. Мужчина осознал, что поездка за границу может сорваться и выплатил долг, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU