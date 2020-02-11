В Рыбинске из-за аварии на сетях перекроют воду и движение на улице Пушкина
В Рыбинске в районе дома №53 по улице Пушкина произошла авария на водопроводных сетях. В связи с этим с 9 часов утра 11 февраля на данном участке дороги будут проводиться ремонтные работы.
- Движение транспортных средств будет прекращено на участке улицы Пушкина от улицы Плеханова до улицы Радищева, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - Автобусные маршруты будут следовать по улице Луначарского без заезда на улицу Пушкина.
Троллейбусы, двигающиеся по маршруту №5, будут курсировать до остановки «Железнодорожный вокзал». Холодная вода вернется в дома горожан после полного устранения аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU