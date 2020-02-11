2020-02-11T10:51:37+03:00
Недвижимость

В Рыбинске из-за аварии на сетях перекроют воду и движение на улице Пушкина

Из-за ремонтных работ свои маршруты изменят автобусы и троллейбусы
Полина ЗАЙЦЕВА
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Холодная вода вернется в дома горожан после полного устранения аварии.Холодная вода вернется в дома горожан после полного устранения аварии.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске в районе дома №53 по улице Пушкина произошла авария на водопроводных сетях. В связи с этим с 9 часов утра 11 февраля на данном участке дороги будут проводиться ремонтные работы.

- Движение транспортных средств будет прекращено на участке улицы Пушкина от улицы Плеханова до улицы Радищева, - уточнили в пресс-службе администрации Рыбинска. - Автобусные маршруты будут следовать по улице Луначарского без заезда на улицу Пушкина.

Троллейбусы, двигающиеся по маршруту №5, будут курсировать до остановки «Железнодорожный вокзал». Холодная вода вернется в дома горожан после полного устранения аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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