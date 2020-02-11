Ярославцы пожаловались на автобус, у которого пол покрыт слоем льда
Кроме того, по словам жителей, в транспорте мокрые сиденья
Пассажиры транспорта при входе скользят и падают. Фото: "Жесть Ярославль"\vk.cm.
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Ярославцы пожаловались в одной из групп в социальных сетях на качество автобусных перевозок. Дело в том, что пол одного из автобусов, двигающихся по маршруту №72, покрыт слоем льда. По словам горожан, пассажиры транспорта при входе скользят и падают.
- Куда смотрит ПАТП-1, когда выпускает такой автобус на рейс? – задает вопрос участница группы.
Автор поста акцентирует внимание на том, что помимо катка под ногами, пассажиров в минусовую температуру ждут мокрые сиденья.
ИСТОЧНИК KP.RU