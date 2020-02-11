2020-02-11T10:14:14+03:00
Общество

Ярославцы пожаловались на автобус, у которого пол покрыт слоем льда

Кроме того, по словам жителей, в транспорте мокрые сиденья
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажиры транспорта при входе скользят и падают. Фото: "Жесть Ярославль"\vk.cm.Пассажиры транспорта при входе скользят и падают. Фото: "Жесть Ярославль"\vk.cm.
Изменить размер текста:

Ярославцы пожаловались в одной из групп в социальных сетях на качество автобусных перевозок. Дело в том, что пол одного из автобусов, двигающихся по маршруту №72, покрыт слоем льда. По словам горожан, пассажиры транспорта при входе скользят и падают.

- Куда смотрит ПАТП-1, когда выпускает такой автобус на рейс? – задает вопрос участница группы.

Автор поста акцентирует внимание на том, что помимо катка под ногами, пассажиров в минусовую температуру ждут мокрые сиденья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский чиновник осужден за злоупотребление должностными полномочиями
Молодежная палата потребовала от мэра Ярославля не переносить троллейбусное депо с Горвала
В Ярославле мужчина по телефону «заминировал» здание регионального СК
Природоохранная прокуратура проверила работу чиновников во время наводнения
В Ярославле осудили молодых людей, которые хотели убить водителя из-за его машины
В Ярославле телефонные мошенники украли у пенсионеров больше 250 тысяч
Жителя Ярославской области из-за долгов не отпустили с семьей во Вьетнам
В Рыбинске из-за аварии на сетях перекроют воду и движение на улице Пушкина
В Ярославле после потопа начали приводить в порядок Волжскую набережную
Ярославцы пожаловались на автобус, у которого пол покрыт слоем льда
60 домов в Заволжском районе Ярославля решили вопрос с газоснабжением
В Ярославле водитель грузовика сбил пешехода
Судостроительные предприятия Ярославской области отгрузили продукции на 12,5 миллиардов рублей
Оставил свои ботинки на месте преступления. Ярославца осудили за серию разбоев
На каких улицах Ярославля сделают ямочный ремонт
Ярославский предприниматель уклонился от налогов более чем на 11 миллионов
В Рыбинске презентуют книгу о воинах-афганцах
Она была вдвое старше его: житель Ростова Великого до смерти избил сожительницу
«Можно было выявить и предотвратить»: губернатор высказался о затоплении Ярославля
Сотрудники ярославского ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в область