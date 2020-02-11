В Ярославле водитель грузовика сбил пешехода

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

10 февраля в районе 17 часов на Ленинградском проспекте водитель грузовика сбил 57-летнего мужчину. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая». Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Вечером того же дня в социальной сети появилось видео с места ДТП. Судя по всему, пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Но окончательно во всех деталях будут разбираться следователи. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно уступать дорогу пешеходам, которые имеют преимущество в движении, и быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, вовремя снижать скорость. Пешеходам же, в свою очередь, стоит сначала убедиться в безопасности перехода, а уже потом переходить дорогу. Не забывайте и про светоотражающие элементы, которые помогут водителю вовремя вас заметить.

ИСТОЧНИК KP.RU