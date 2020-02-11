2020-02-11T10:01:03+03:00
Происшествия

В Ярославле водитель грузовика сбил пешехода

Пострадавшего с травмами доставили в больницу
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославле водитель грузовика сбил пешеходаВ Ярославле водитель грузовика сбил пешеходаФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

10 февраля в районе 17 часов на Ленинградском проспекте водитель грузовика сбил 57-летнего мужчину. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая». Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Вечером того же дня в социальной сети появилось видео с места ДТП. Судя по всему, пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Но окончательно во всех деталях будут разбираться следователи. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно уступать дорогу пешеходам, которые имеют преимущество в движении, и быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, вовремя снижать скорость. Пешеходам же, в свою очередь, стоит сначала убедиться в безопасности перехода, а уже потом переходить дорогу. Не забывайте и про светоотражающие элементы, которые помогут водителю вовремя вас заметить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославский чиновник осужден за злоупотребление должностными полномочиями
Молодежная палата потребовала от мэра Ярославля не переносить троллейбусное депо с Горвала
В Ярославле мужчина по телефону «заминировал» здание регионального СК
Природоохранная прокуратура проверила работу чиновников во время наводнения
В Ярославле осудили молодых людей, которые хотели убить водителя из-за его машины
В Ярославле телефонные мошенники украли у пенсионеров больше 250 тысяч
Жителя Ярославской области из-за долгов не отпустили с семьей во Вьетнам
В Рыбинске из-за аварии на сетях перекроют воду и движение на улице Пушкина
В Ярославле после потопа начали приводить в порядок Волжскую набережную
Ярославцы пожаловались на автобус, у которого пол покрыт слоем льда
60 домов в Заволжском районе Ярославля решили вопрос с газоснабжением
В Ярославле водитель грузовика сбил пешехода
Судостроительные предприятия Ярославской области отгрузили продукции на 12,5 миллиардов рублей
Оставил свои ботинки на месте преступления. Ярославца осудили за серию разбоев
На каких улицах Ярославля сделают ямочный ремонт
Ярославский предприниматель уклонился от налогов более чем на 11 миллионов
В Рыбинске презентуют книгу о воинах-афганцах
Она была вдвое старше его: житель Ростова Великого до смерти избил сожительницу
«Можно было выявить и предотвратить»: губернатор высказался о затоплении Ярославля
Сотрудники ярославского ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в область