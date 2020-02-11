2020-02-11T09:42:47+03:00
Общество

Судостроительные предприятия Ярославской области отгрузили продукции на 12,5 миллиардов рублей

Это на 25 процентов больше, чем годом ранее
Светлана Крутикова
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Судостроительные предприятия Ярославской области за 2019 год отгрузили продукции на 12,5 миллиардов рублейСудостроительные предприятия Ярославской области за 2019 год отгрузили продукции на 12,5 миллиардов рублейФото: Правительство Ярославской области
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Завод «Вымпел» в прошлом году спустил на воду четыре катера специального назначения «Грачонок». Также заказчик получил судно на подводных крыльях «Комета 120М». На 2020 год запланировали спуск еще одного судна.

«Верфь братьев Нобель» изготовила малый рыболовный траулер для мурманской компании «Карелрыба». На борту судна можно будет обрабатывать рыбу и доставлять ее на берег в охлажденном виде. В планах - заключить контракты на строительство десяти малых рыболовных траулеров Т30В. Это обеспечит загрузку предприятия до 2025 года.

«Ярославский судостроительный завод» успешно строит многоцелевые суда для крупных заказчиков. В их числе - пограничная служба ФСБ России и «Транснефть». В 2019 году для российских заказчиков завод произвел малые и средние суда различного назначения. А в 2020 планируют построить корабли с большим водоизмещением.

- Суда, которые производятся в Ярославской области, экспортируются более чем в 25 стран мира. А ряд новых перспективных проектов и в дальнейшем обеспечит предприятия работой, - рассказал заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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