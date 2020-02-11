2020-02-11T09:21:33+03:00
Происшествия

Оставил свои ботинки на месте преступления. Ярославца осудили за серию разбоев

На новые преступления он пошел меньше чем через месяц после освобождения из мест не столь отдаленных
Полина Вачнадзе
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За четыре преступления – два разбоя, покушение на грабеж и покушение на кражу, ярославца приговорили к 6 годам лишения свободыЗа четыре преступления – два разбоя, покушение на грабеж и покушение на кражу, ярославца приговорили к 6 годам лишения свободыФото: Олег ЗОЛОТО
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Злоумышленника, который орудовал в Заволжском и Ярославском районах в конце мая – начале июня прошлого года, задержали сотрудники полиции. На свое первое дело мужчина вышел только-только освободившись из мест лишения свободы.

Днем во дворе дома за Волгой он напал на ярославца и похитил у него сумку. Потом попытался ограбить пенсионера, но вмешался очевидец – продавец магазина. У третьего потерпевшего злоумышленник забрал сотовый телефон и деньги, после попытался украсть товар из магазина в Ярославском районе.

- Все эти преступления обвиняемый совершил за несколько дней. В ходе следствия проведены судебно-медицинские, биологические экспертизы. Так, экспертами были исследованы найденные на месте происшествия ботинки злоумышленника, которые он снял и надел другие, похищенные у потерпевшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

За четыре преступления – два разбоя, покушение на грабеж и покушение на кражу, ярославца 1987 года рождения приговорили к 6 годам лишения свободы. Он их проведет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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