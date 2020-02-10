На каких улицах Ярославля сделают ямочный ремонт

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:25:33+03:00

С 31 января по 7 февраля уже было уложено 650 квадратов дорожного полотна

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Ремонтные работы проводились в Заволжском, Дзержинском и Кировском районах, если точнее, на Ленинградском проспекте, проспекте Машиностроителей, съездах с Октябрьского моста в сторону центра Ярославля.

На этой неделе ремонт продолжится, сказали на общегородском совещании в мэрии. Планируют привести в порядок улицы Волгоградскую, Бабича, Советскую, Чехова (от Республиканского проезда до улицы Чехова, 2), Ухтомского, Красноборску и Тутаевское шоссе (в районе поселка Парижская коммуна).

Уже на этой неделе будет составлен список дорог, которые отремонтируют летом. В ближайшее время пройдет аукцион, подрядную организацию, которая им займется, как всегда определят в рамках 44-го Федерального закона. Хочется надеяться, что в этом году результаты дорожного ремонта окажутся куда более оптимистичными, чем прошлогодние.

ИСТОЧНИК KP.RU