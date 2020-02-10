В Рыбинске презентуют книгу о воинах-афганцах

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:57:53+03:00

Некоторые очерки взяты их газет и журналов, другие написали сами герои или их близкие люди Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске накануне 31-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана вышла вторая книга о рыбинцах-героях. В книгу вошли очерки, которые не попали на страницы первого тома «Их выбрала Родина». Всего на страницах нового издания 657 фамилий воинов. И погибших, и ныне живущих.

Некоторые очерки взяты их газет и журналов, другие написали сами герои или их близкие люди. Стоит отметить труд редакционной коллегии издания во главе с председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валентином Олейниковым. Одним из авторов книги стал рыбинский журналист Андрей Сахаров. Он написал очерк о старшем брате Александре, который с 1980 по 1981 год проходил службу в Афганистане.

– Презентация второй книги о воинах-афганцах «Их выбрала Родина» для рыбинской общественности состоится 14 февраля в большом зале Общественно-культурного центра, начало мероприятия в 14:00, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. – После презентации часть выпущенных книг будет передана в библиотеки города и рыбинских школ.

ИСТОЧНИК KP.RU