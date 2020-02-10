Она была вдвое старше его: житель Ростова Великого до смерти избил сожительницу

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:40:19+03:00

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Во время совершения преступления мужчина был пьян

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В Ростове Великом возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который до смерти избил свою 41-летнюю сожительницу. Известно, что в ночь с 6 на 7 февраля пьяный преступник находился в квартире одного из домов на Советской площади. Мужчина повздорил с супругой и начал ее избивать.

- От полученных травм потерпевшая скончалась спустя несколько дней в больнице, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU