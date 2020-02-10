2020-02-10T17:40:19+03:00
Происшествия

Она была вдвое старше его: житель Ростова Великого до смерти избил сожительницу

Во время совершения преступления мужчина был пьян
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Уточняется, что ранее мужчина уже был судим.Уточняется, что ранее мужчина уже был судим.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ростове Великом возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который до смерти избил свою 41-летнюю сожительницу. Известно, что в ночь с 6 на 7 февраля пьяный преступник находился в квартире одного из домов на Советской площади. Мужчина повздорил с супругой и начал ее избивать.

- От полученных травм потерпевшая скончалась спустя несколько дней в больнице, - добавили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На каких улицах Ярославля сделают ямочный ремонт
Ярославский предприниматель уклонился от налогов более чем на 11 миллионов
В Рыбинске презентуют книгу о воинах-афганцах
Она была вдвое старше его: житель Ростова Великого до смерти избил сожительницу
«Можно было выявить и предотвратить»: губернатор высказался о затоплении Ярославля
Сотрудники ярославского ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в область
Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль из-за травмы на месяц выбыл из игры
Какую программу подготовили для болельщиков и зрителей рыбинского марафона
Сотрудники автобазы Почты России в Ярославле жалуются на холод на работе
За выходные в Ярославле прошло сразу два рейда ГИБДД, выявлены 73 нарушителя
Ярославские энергетики рассказали школьникам о своей работе
В выходные ярославские водители получили 39 штрафов за неправильную перевозку детей
Пьяный ярославец долго бил жену тяжелым предметом, а потом изрезал ножом
В робе и на лыжах: ярославские осужденные выиграли соревнования и провели выходные с семьями
Сильный ветер, мокрый снег. В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение
В Рыбинске ко Дню Победы благоустроят площадь Маршала Жукова
В Ярославской области задержали мужчину с топором
Ярославна чуть не лишилась дорогого телефона из-за 40 неоплаченных штрафов в ГИБДД
Глава регионального МЧС назвал человеческий фактор причиной затопления Ярославля
Леонтьевское кладбище передадут мэрии Ярославля
Ярославская прокуратура подала два иска на мэрию города из-за состояния дорожной разметки
Потерявшийся в лесу ярославец смог выжить в -15 градусов без еды и воды
Неубранный снег с крыш в Ярославле объяснили состоянием домов
Житель Рыбинска вынес из строящегося дома инструменты и еду на 120 тысяч рублей
В Ярославле на проспекте Дзержинского столкнулись две иномарки
Мэрия Ярославля может предъявить иск к организациям, допустившим затопление