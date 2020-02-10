Сотрудники ярославского ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в область
Сотрудники Управления ФСБ России по Ярославской области перекрыли межрегиональный канал распространения синтетических наркотиков. Его наладил безработный 24-летний ярославец.
Как следует из материалов уголовного дела, мужчина создал интернет-магазин, где продавались запрещенные препараты, а также лично делал закладки в городах Ярославской и Костромской областей.
- В момент задержания наркоторговец имел при себе более 500 граммов синтетического наркотика «соль». По месту его жительства было обнаружено и изъято еще более 500 граммов разнообразных наркотических средств, - сообщает пресс-служба ведомства.
Красноперекопский суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU