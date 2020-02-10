Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль из-за травмы на месяц выбыл из игры

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:59:10+03:00

В ближайшее время в состав ярославской команды вернется Николай Коваленко, который был травмирован во время игры с финским «Йокеритом». Фото: "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль"\vk.com.

Хоккеист травмировался во время матча с московским «Динамо»

Изменить размер текста: A A

Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль из-за травмы выбыл из игры до середины марта. Хоккеист травмировался во время прошедшего матча с московским «Динамо». Даниил сможет вернуться к команде после месячного курса лечения.

В ближайшее время в состав ярославской команды вернется Николай Коваленко, который был травмирован во время игры с финским «Йокеритом». В пресс-службе команды сообщили, что игрок заканчивает свое восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU