2020-02-10T16:59:10+03:00
Спорт

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль из-за травмы на месяц выбыл из игры

Хоккеист травмировался во время матча с московским «Динамо»
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ближайшее время в состав ярославской команды вернется Николай Коваленко, который был травмирован во время игры с финским «Йокеритом». Фото: "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль"\vk.com.В ближайшее время в состав ярославской команды вернется Николай Коваленко, который был травмирован во время игры с финским «Йокеритом». Фото: "Хоккейный клуб "Локомотив" Ярославль"\vk.com.
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Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль из-за травмы выбыл из игры до середины марта. Хоккеист травмировался во время прошедшего матча с московским «Динамо». Даниил сможет вернуться к команде после месячного курса лечения.

В ближайшее время в состав ярославской команды вернется Николай Коваленко, который был травмирован во время игры с финским «Йокеритом». В пресс-службе команды сообщили, что игрок заканчивает свое восстановление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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