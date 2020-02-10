2020-02-10T16:50:30+03:00
Общество

Какую программу подготовили для болельщиков и зрителей рыбинского марафона

Будут работать 15 тематических площадок
Полина Вачнадзе
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Ожидается 10 тысяч болельщиков. ФОТО: администрация РыбинскаОжидается 10 тысяч болельщиков. ФОТО: администрация Рыбинска
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29 февраля и 1 марта под Рыбинском пройдет XIII международный Ростех Деминский лыжный марафон, участниками которого станут около 3 тысяч профессионалов и любителей спорта из 14 стран мира и 60 регионов России. Ожидается 10 тысяч болельщиков.

Чтобы они не скучали в ожидании финиша, в первый день будет работать 15 тематических площадок. Рыбинск, Ярославль, Брейтово, Тутаев и Рыбинский район покажут интерактивные программы, посвященные Масленице. Областной центр представит фестиваль «ЯрКрафт», где мастера презентуют свои работы. Кроме того, запланировано дефиле зимней одежды от модельера Натальи Матросовой.

Неизменным элементом культурной программы Деминского марафона уже несколько лет остается конкурс «Рыбинская ЗаварУха». В этот раз готовить вкусный и наваристы рыбный суп решили представители из 10 районов региона.

Также будут народные и спортивные игры, фотозоны, сувенирная ярмарка.

1 марта, во второй спортивный день, пройдут старты самых маленьких лыжников в беби-марафоне. Впервые в программе – страты для детей 9-10 лет. Потом состоятся юниорские гонки на 5 и 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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