Сотрудники автобазы Почты России в Ярославле жалуются на холод на работе

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:28:41+03:00

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Сегодня в социальных сетях появился крик о помощи сотрудников автобазы Почты России в Ярославле.

- Ситуация сложилась критическая. В помещениях температура ниже положенной, руководство заставляет работать до 5 вечера, полный рабочий день, при этом лишает нас премии, при этом аргументирует это тем, что мы не работаем, - пишет аноним в группе «Подслушано Почта России» ВКонтакте.

В пресс-службе ведомства прокомментировали сложившуюся ситуацию.

- Несоответствие температурных режимов в производственныз помещениях связано в ненадлежащим исполнением подрядчиком условий поставки котлов для ремонта котельной, - говорится в пресс-релизе. – С подрядчиком ведется претензионная работа. Срок поставки котлов на автобазу запланирован на 25 февраля. После этого начнутся монтажные работы.

Чтобы облегчить жизнь сотрудников, сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области, было установлено три электрических обогревателя, сделаны завесы из полиэтилена для сокращения обогреваемого объема помещений. Также запущены тепловентиляторы для равномерного распределения теплого воздуха.

- Создана комиссия и издан приказ, по которому измеряется температура на рабочих местах. По результатам будет принято решение о корректировке продолжительности рабочего времени. Премии сотрудникам начисляются по закрытии отчетного периода, - поясняет пресс-служба.

ИСТОЧНИК KP.RU