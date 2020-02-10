За выходные в Ярославле прошло сразу два рейда ГИБДД, выявлены 73 нарушителя
Сотрудники Госавтоинспекции ловили пьяных водителей и проверяли наличии детских кресел
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За минувшие выходные в Ярославле прошло сразу два рейда Госавтоинспекции. С 7 по 9 февраля сотрудники ГИБДД выявляли на дорогах города нетрезвых водителей. За три дня на пьяной езде попались 34 водителя.
С 8 по 9 февраля в Ярославле проходил рейд «Автокресло». В ходе его проведения сотрудники силового ведомства проверяли наличие специальных кресел в тех машинах, где перевозятся дети. По результатам целевого мероприятия было составлено 39 административных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU