В выходные ярославские водители получили 39 штрафов за неправильную перевозку детей
В выходные, 8 и 9 февраля, в Ярославле и Ярославском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Автокресло». Они останавливали автомобили и смотрели, как водители перевозят несовершеннолетних детей. Рейд оказался результативным: 39 автомобилистов получили административные штрафы по 3 тысячи рублей.
Помните, если с вами едут дети, нужно быть очень аккуратными на дороге. Старайтесь не обгонять другие автомобили, резко не разгоняйтесь и не тормозите, чтобы не создавать аварийные ситуации. Когда сильно устали, не садитесь за руль. Обязательно пристегнитесь, чтобы подать хороший пример своему ребенку.
– Ремень безопасности и детское удерживающее устройство может спасти жизнь человека и снизить тяжесть последствий при ДТП, – отметили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU