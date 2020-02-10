В выходные ярославские водители получили 39 штрафов за неправильную перевозку детей

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:42:58+03:00

Если вы сильно устали, не садитесь за руль Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В выходные, 8 и 9 февраля, в Ярославле и Ярославском районе сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Автокресло». Они останавливали автомобили и смотрели, как водители перевозят несовершеннолетних детей. Рейд оказался результативным: 39 автомобилистов получили административные штрафы по 3 тысячи рублей.

Помните, если с вами едут дети, нужно быть очень аккуратными на дороге. Старайтесь не обгонять другие автомобили, резко не разгоняйтесь и не тормозите, чтобы не создавать аварийные ситуации. Когда сильно устали, не садитесь за руль. Обязательно пристегнитесь, чтобы подать хороший пример своему ребенку.

– Ремень безопасности и детское удерживающее устройство может спасти жизнь человека и снизить тяжесть последствий при ДТП, – отметили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU