Пьяный ярославец долго бил жену тяжелым предметом, а потом изрезал ножом

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:37:02+03:00

От полученных травм женщина на протяжении длительного времени испытывала особые физические и моральные страдания, после чего скончалась на месте преступления. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле в суд передано дело 50-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью. По версии следствия, в ноябре 2018 года пьяный преступник повздорил со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина начал избивать жену тупым тяжелым предметом по голове и телу.

- После этого подсудимый нанес женщине не менее 21 удара режущим и колющим предметом, - прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда. - От полученных травм женщина на протяжении длительного времени испытывала особые физические и моральные страдания, после чего скончалась на месте преступления.

В течение 14 суток судья будет должен либо направить уголовное дело по подсудности, либо объявить предварительное слушание, либо назначить судебное заседание.

ИСТОЧНИК KP.RU