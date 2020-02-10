В робе и на лыжах: ярославские осужденные выиграли соревнования и провели выходные с семьями
Лыжные соревнования прошли на стадионе «Каучук»
ФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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На стадион «Каучук» вышли осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №8. Десять мужчин надели лыжи и проехали два километра. Первые трое прибывших спортсменов стали победителями в лыжном состязании.
– Несмотря на морозную погоду, дух соревнований присутствовал в каждом участнике мероприятия и сохранялся до самого финиша, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.
Первое место занял Дмитрий Е. Вместе с двумя другими победителями он получил диплом и право провести выходные с семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU