2020-02-10T15:11:35+03:00
Общество

В робе и на лыжах: ярославские осужденные выиграли соревнования и провели выходные с семьями

Лыжные соревнования прошли на стадионе «Каучук»
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФСИН России по Ярославской областиФОТО: УФСИН России по Ярославской области
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На стадион «Каучук» вышли осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №8. Десять мужчин надели лыжи и проехали два километра. Первые трое прибывших спортсменов стали победителями в лыжном состязании.

– Несмотря на морозную погоду, дух соревнований присутствовал в каждом участнике мероприятия и сохранялся до самого финиша, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Первое место занял Дмитрий Е. Вместе с двумя другими победителями он получил диплом и право провести выходные с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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