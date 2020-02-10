В робе и на лыжах: ярославские осужденные выиграли соревнования и провели выходные с семьями

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:11:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На стадион «Каучук» вышли осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №8. Десять мужчин надели лыжи и проехали два километра. Первые трое прибывших спортсменов стали победителями в лыжном состязании.

– Несмотря на морозную погоду, дух соревнований присутствовал в каждом участнике мероприятия и сохранялся до самого финиша, – рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Первое место занял Дмитрий Е. Вместе с двумя другими победителями он получил диплом и право провести выходные с семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU