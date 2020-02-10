Сильный ветер, мокрый снег. В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение
Ухудшение погоды ожидается с 18 часов 10 февраля
Непогода продлится до вечера 11 февраляФото: Евгения ГУСЕВА
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В Ярославской области сегодня, 10 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов велика вероятность усиления южного ветра, порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, а также осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Непогода продлится до вечера 11 февраля.
Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП. Также прогнозируются обрывы линий ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных крыш и конструкций, нарушения в работе ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU