Сильный ветер, мокрый снег. В Ярославской области объявлено экстренное предупреждение

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:01:42+03:00

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В Ярославской области сегодня, 10 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов велика вероятность усиления южного ветра, порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, а также осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица. Непогода продлится до вечера 11 февраля.

Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП. Также прогнозируются обрывы линий ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных крыш и конструкций, нарушения в работе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU