В Рыбинске ко Дню Победы благоустроят площадь Маршала Жукова
В Рыбинске планируют благоустроить городскую площадь имени Маршала Жукова. Первоначальный этап работ должны завершить весной, к празднованию Дня Победы. Средства на первичное благоустройство будут выделены из городского бюджета.
- На выделенные из городского бюджета средства планируется реконструировать стелу, демонтировать облупившуюся мозаику с информационных стендов, сделать новую облицовку, установить новые баннеры, отремонтировать лавочки и посадить по периметру площади деревья, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Основное же благоустройство площади будут выполняться при спонсировании Правительства Ярославской области. Полное завершение работ намечено на 2022 год.
ИСТОЧНИК KP.RU