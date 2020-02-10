В Рыбинске ко Дню Победы благоустроят площадь Маршала Жукова

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:00:04+03:00

Основное же благоустройство площади будут выполняться при спонсировании Правительства Ярославской области. Фото: Администрация Рыбинска

Средства на выполнение работ будут выделены из бюджета города

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В Рыбинске планируют благоустроить городскую площадь имени Маршала Жукова. Первоначальный этап работ должны завершить весной, к празднованию Дня Победы. Средства на первичное благоустройство будут выделены из городского бюджета.

- На выделенные из городского бюджета средства планируется реконструировать стелу, демонтировать облупившуюся мозаику с информационных стендов, сделать новую облицовку, установить новые баннеры, отремонтировать лавочки и посадить по периметру площади деревья, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Основное же благоустройство площади будут выполняться при спонсировании Правительства Ярославской области. Полное завершение работ намечено на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU