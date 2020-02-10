В Ярославской области задержали мужчину с топором

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:52:25+03:00

Он рубил молодые сосны, чтобы потом пустить их на дрова и продать

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Черного лесоруба сотрудники транспортной полиции задержали в районе железнодорожного перегона станции Ростов-Семибратово. Мужчина вырубал молодые сосны. Как потом оказалось, он планировал вырубить несколько десятков деревьев, распилить их на дрова и продать. Но не удалось. Лесные красавицы были спасены, а 41-летнему теперь придется отвечать по всей строгости закона.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 200 тысяч, - сообщает пресс-служба Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Причиненный ущерб специалисты оценили в 16 тысяч рублей. Но он мог бы быть значительно больше, не подоспей полицейские вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU