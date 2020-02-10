Ярославна чуть не лишилась дорогого телефона из-за 40 неоплаченных штрафов в ГИБДД
Погонять жительница Ярославской области, судя по всему, очень любила. За небольшой промежуток времени из центров фиксации административных правонарушений Ярославской, Московской, Вологодской и Смоленской областей ярославским приставам пришло более 40 исполнительных документов. Почти все они составлены по причине превышения скоростного режима.
Гонщицу вызвали на беседу к приставам и предупредили, что если она не заплатит все штрафы, а их набежало аж на 56 тысяч рублей, то на нее будет наложен ряд ограничений, например, нельзя будет выехать за границу.
- Во время беседы женщина пользовалась дорогим мобильным телефоном и в присутствии понятых гаджет был арестован. До его реализации дело не дошло – Ярославна оплатила долг в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU