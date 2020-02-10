2020-02-10T13:52:02+03:00
Общество

Леонтьевское кладбище передадут мэрии Ярославля

Решение принял Епархиальный совет
Полина Вачнадзе
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Заседание расширенного Епархиального совета прошло 7 февраля. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархииЗаседание расширенного Епархиального совета прошло 7 февраля. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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На заседании расширенного Епархиального совета, которое прошло 7 февраля, был рассмотрен вопрос о положении дел на Леонтьевском кладбище. В последнее время из-за захоронений между родственниками усопших и администрацией часто возникали конфликты. Возможно, в том числе и это обстоятельство подвигло принять решение о передаче кладбища в ведение мэрии Ярославля.

- Решение владыки Пантелеимона, в бытность его Митрополитом Ярославским, был сменен настоятель Леонтьевского прихода. Сейчас же Совет решил в связи с церковной целесообразностью и отсутствием должных возможностей местной религиозной организации православного прихода Леонтьевского храма привести выделенный ему ранее участок кладбища в соответствие с принятыми законодательными нормами, передать принадлежащую приходу часть Леонтьевского кладбища мэрии Ярославля, - сообщает пресс-служба Ярославской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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