2020-02-10T13:44:34+03:00
Общество

Ярославская прокуратура подала два иска на мэрию города из-за состояния дорожной разметки

На этих перекрестках в Брагино часто происходят ДТП
Екатерина РЯБЦЕВА
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На перекрестках нет дублирующих знаков и ограждений вблизи пешеходных переходовНа перекрестках нет дублирующих знаков и ограждений вблизи пешеходных переходовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Ярославской области обследовала перекрестки Ленинградского проспекта с улицами Бабича и Урицкого, Дзержинским проспектом, Тутаевским шоссе на подъезде к ТРЦ «РИО», а еще перекресток Дзержинского проспекта с улицей Труфанова. В этих местах часто происходят ДТП.

Прокуратура выявила, что на перекрестках нет дублирующих знаков и ограждений вблизи пешеходных переходов, а разметка изношена и частично разрушена. Отвечать за это должна мэрия Ярославля, ведь именно городские чиновники контролируют состояние дорог и улиц и решают, как распоряжаться бюджетными средствами.

– В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Дзержинский районный суд в защиту прав и интересов неопределённого круга лиц направлено два исковых заявления о приведении в соответствии с требованиями ГОСТ перекрестки по указанным выше адресам, – отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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