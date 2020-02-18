Благодаря крышечкам от упаковок больше 20 ярославских детей получили оборудование для реабилитации
Крышки идут на переработку, а деньги – в благотворительный
В среднем нужно собрать семь «Газелей» крышечек, чтобы купить одно инвалидное кресло для ребенка. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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Благотворительный проект Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля «Добрые крышечки» стартовал не очень давно. Но благодаря ему уже больше 20 детей, трое из которых живут в приемных семьях, получили реабилитационное оборудование. Как говорит статистика, в среднем нужно собрать семь «Газелей» крышечек, чтобы купить одно инвалидное кресло для ребенка.
Суть проекта проста: собираются крышки от упаковок продуктов питания, передаются в переработку, а вырученные от сырья деньги перечисляются в благотворительный фонд.
ИСТОЧНИК KP.RU