Благодаря крышечкам от упаковок больше 20 ярославских детей получили оборудование для реабилитации

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:04:29+03:00

В среднем нужно собрать семь «Газелей» крышечек, чтобы купить одно инвалидное кресло для ребенка. ФОТО: пресс-служба Ярославской епархии

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Благотворительный проект Яковлевско-Благовещенского храма Ярославля «Добрые крышечки» стартовал не очень давно. Но благодаря ему уже больше 20 детей, трое из которых живут в приемных семьях, получили реабилитационное оборудование. Как говорит статистика, в среднем нужно собрать семь «Газелей» крышечек, чтобы купить одно инвалидное кресло для ребенка.

Суть проекта проста: собираются крышки от упаковок продуктов питания, передаются в переработку, а вырученные от сырья деньги перечисляются в благотворительный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU