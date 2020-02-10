2020-02-10T12:42:42+03:00
Общество

Неубранный снег с крыш в Ярославле объяснили состоянием домов

А точнее – их старостью
Полина Вачнадзе
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если вы увидели, что крыша не очищена от снега или на ней много сосулек, позвоните в управляющую компанию или по телефону 40-40-40если вы увидели, что крыша не очищена от снега или на ней много сосулек, позвоните в управляющую компанию или по телефону 40-40-40Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

К тому, что на некоторых домах Кировского и Ленинского районов Ярославля не очищены от снега крыши, жителей этих районов попросили отнестись с пониманием. Объяснили это обстоятельство тем, что здания старые и работы на них могут привести к нежелательным результатам.

- Большая часть домов в Кировском районе – старые, кровли плохие. Не везде их можно почистить, вместе с сосульками можно сорвать шифер. Поэтому рядом мы ставим треноги. Прошу горожан отнестись к этому с пониманием, - сказал на общегородском совещании в мэрии глава районов Александр Трудоношин.

Понимание – пониманием, но если вы увидели, что крыша не очищена от снега или на ней много сосулек, позвоните в управляющую компанию или по телефону 40-40-40 в единую диспетчерскую службу.

И, кстати, не все ярославцы готовы, так сказать, войти в положение коммунальщиков и в социальных сетях попросили власти отнестись с понимаем, если они не будут платить за коммунальные услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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