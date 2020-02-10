Житель Рыбинска вынес из строящегося дома инструменты и еду на 120 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:01:13+03:00

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В полицию Рыбинска обратился местный житель с заявлением о краже из частного дома. Мужчина пояснил, что неизвестный забрался в строящийся дом и вынес из него инструменты и продукты питания. Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный житель микрорайона Заволжье. Мужчина уже был ранее судим, признался он и в этом преступлении.

Злоумышленник рассказал, что был знаком с потерпевшим и знал о строительстве дома и вещах, которые находятся в нем. Следствие установило, что подозреваемый успел побывать в доме заявителя еще шесть раз и вынести из него имущества на 120 тысяч. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража» и заключили его под стражу. Похищенное частично изъяли. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU