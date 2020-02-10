2020-02-10T11:04:42+03:00
Происшествия

В Ярославле на проспекте Дзержинского столкнулись две иномарки

Три человека нуждаются в помощи врачей
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В воскресенье, 9 февраля, около 11.13 утра в Ярославле на проспекте Дзержинского рядом с домом №36 БМВ врезалось в Опель. БМВ управлял 40-летний мужчина, а за рулем Опеля находился 32-летний водитель. Оба участника аварии и 32-летняя пассажирка Опеля получили небольшие травмы и нуждаются в амбулаторном лечении. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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