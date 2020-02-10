2020-02-10T10:41:50+03:00
Общество

Ярославна лишится магазина, если не отдаст бывшему мужу 1,3 миллиона рублей

Суд разделили имущество поровну, но женщина делиться не захотела
Полина Вачнадзе
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Судебные приставы арестовали помещение, в котором находится магазин электротоваровСудебные приставы арестовали помещение, в котором находится магазин электротоваровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославские судебные приставы арестовали помещение, в котором находится магазин электротоваров. Владелица этого магазина не захотела отдавать бывшему мужу 1,3 миллиона рублей, по праву принадлежавшие ему после развода и раздела имущества.

Тогда ущемленный в своих правах ярославец обратился к судебным приставам. Они, руководствуясь решением суда, встали на его сторону и описали недвижимость должницы. Таким образом, помещение магазина электротоваров, общей площадью около 450- квадратных метров, оказалось под арестом.

- Возможность потерять имущество должно заставить должницу рассчитаться по долгам. Но если она в течение установленного законом срока не выплатит экс-супругу деньги, арестованное имущество будет передано на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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