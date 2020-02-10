2020-02-10T10:03:19+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали двоих наркодилеров с 10 граммами метадона

Наркотики отправили на экспертизу, а на мужчин возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославцы планировали сбывать "смертельный" товарЯрославцы планировали сбывать "смертельный" товарФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Во Фрунзенском районе Ярославля задержали двоих мужчин – 1985 и 1978 года рождения. У одного с собой было девять свертков с непонятным веществом, а у другого – семь. Их изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, что в свертках был метадон, массой более 10 граммов.

На ярославских наркодилеров возбудили уголовное дело. Один из них причастен к другому преступлению – обворовал припаркованный в Красноперекопском районе автомобиль. Суд решил заключить его под стражу. Второму участнику выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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