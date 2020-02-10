2020-02-10T09:23:39+03:00
Происшествия

В Ярославле осудят местного жителя за серию краж

Мужчина в основном специализировался на дорогих велосипедах
Полина Вачнадзе
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Велосипеды были пристегнуты, но злоумышленник использовал специальных инструмент для перекусывания тросов.Велосипеды были пристегнуты, но злоумышленник использовал специальных инструмент для перекусывания тросов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле полицией завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего мужчины. Его подозревают в серии краж, в том числе дорогих велосипедов, которые хозяева неосмотрительно держали в подъездах.

По версии следствия, с июля по сентябрь прошлого года мужчина украл 10 велосипедов в Красноперекопском, Дзержинском и Кировском районах Ярославля. Технику хозяева держали в подъездах, велосипеды были пристегнуты, но и злоумышленник ходил на дело не с пустыми руками он использовал специальных инструмент для перекусывания тросов.

- Кроме того, мужчина обвиняется в совершении краж электроинструмента, который лежал в помещении на техническом этаже в одном из домов в Красноперекопском районе. Также ему вменяется кража видеорегистратора из припаркованного автомобиля. Общая сумма ущерба по всем эпизодам составила около 160 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Кстати, злоумышленник уже был осужден за такие же преступления и из мест не столь отдаленных освободился только в 2018 году. Свою вину он полностью признал, рассказал, что все украденное продал, а деньги, естественно, потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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