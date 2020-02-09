«Буревестник» без Бутянковса проиграл в Ревде

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:56:01+03:00

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После проигрыша своего последнего матча «Уралмашу» у ярославской дружины резко обозначилась проблема, связанная с капитаном команды Артемом Бутянковсом. В Екатеринбурге он был своей бледной тенью, набрав за матч всего 4 очка и не сделав привычного для себя «дабл-дабл». С Артемом такое может быть только в одном случае – при травме. Видимо, так и было, потому что на следующий матч в уральском городке Ревде Артем Бутянковс на паркет не выходил и даже в заявке его не было. И оказалось, что «Буревестник» с Артемом и «Буревестник» без Артема это две, как говорят, большие разницы. Потому что, перефразируя известную поговорку про лом, от которого нет приема, можно сказать – от Артема нет приема. К приемам в данном случае нужно отнести подборы под своим и чужим щитом, что является своего рода фирменным знаком Бутянковса.

Вот а Екатеринбурге и в Ревде «Буревестник» без Артема вчистую уступил в борьбе за подборы. А именно в этом разделе статистики Михаил Терехов видит сильную сторону своей команды. Правда, наш центровой Иван Нелюбов почти заменил Артема по части «даб-дабл», набросав 18 очков и сделав 7 подборов. И партнеры немало добавили, доведя число подборов до 27. Но ведь у «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» подборов 36, причем, на своем щите они брали примерно 4 мяча из пяти возможных.

Вновь у наших не очень удавалось забивать из-под щита. Отчасти, соперники сильно поддушивали, но и хитринки у наших не всегда находилось.

И все же ярославцы бились на полную. Очень активен и азартен был, как всегда, Джастин Роберсон, в очередной раз оттрубивший на паркете более получаса. Однако на нем перегрузка уже начииает сказываться. К концу матча Джастин уже и штрафные мазал. Успел, правда, Джастин славно побиться во второй четверти, которую даже выиграли, но развить успех было неимоверно тяжело, так как играли практически всемером.

Теперь будем надеяться на скорое возращение Бутянковса в строй, чтобы 20 февраля увидеть в «Вознесенском» настоящий «Буревестник».

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - «Буревестник» - 88 : 77 (29:21, 19:24, 20:15, 20:17)

ИСТОЧНИК KP.RU