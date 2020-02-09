Со второй задачкой «вечных студентов» МГТУ «Ярославич» не справился

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:06:55+03:00

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Последний свой матч тура команда Андрея Ноздрина провела в повторной игре со «студентами» МГТУ, которых уже обыгрывала в Муроме. Тогда ярославцам удалось решить задачку «вечных студентов», как шутливо называют эту команду, и переиграть их в пятисетовом бою.

Можно было ждать, что в повторной игре ярославцам удастся развить свой успех, добытый против соперника из верхней половины турнирной таблицы. Однако первый сет стал для «Ярославича» настоящим холодным душем, когда на табло появлялись убийственные для нас цифры – 4:10;..11:20, и под концовку – 16:25.

Могло показаться, что ярославцы по воспоминаниям о первом матче рассчитывали обойтись «малой кровью», , не сильно выкладываясь. К этому склоняло и то, что два следующих сета "Ярославич" взял очень уверенно. Но впечатление оказалось обманчивым, поскольку в нужный момент «студенты» смогли прибавить в игре, когда над ними замаячила угроза поражения. Тут уж более точным будет предположение, что именно «студенты» дали слабинку после разгрома в первом сете.

И все же можно снова посетовать на нестабильность в игре "Ярославича", особенно в атаке четкого и надежного съема у наших нет, хотя периодически атакой очки добываются. Но тут еще и прием сказывается, который у нас нередко сбоит, а это на второй передаче аукается, утыкая нападающего в плотный блок. И главное, нашу стартовую шестерку – Локтионов, Пискарев, Мигел, Дикарев, Желтов и Вышников (Сакеев) – усилить некем.

Как результат, «студенты» довели матч до тайбрейка, еще разок разгромно взяв 4-ый сет, а в решающем с самого начала сделали отрыв в два мяча, который к концовке увеличили. В заслуги "Ярославича" надо отнести то, что нашим почти довести до «больше-меньше», но для победы аргументов не нашлось.

"Ярославич" - "МГТУ"- 2:3 (16:25, 25:20, 25:20, 17:25, 14:16)

ИСТОЧНИК KP.RU