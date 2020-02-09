2020-02-09T19:06:55+03:00
Спорт

Со второй задачкой «вечных студентов» МГТУ «Ярославич» не справился

Завершающий матч 6-го тура в Муроме ярославские волйболисты проиграли на тайбрейке
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
"Ярославич" - "МГТУ"- 2:3 (16:25, 25:20, 25:20, 17:25, 14:16). ФОТО: группа ВК "Ярославич" ВКонтакте"Ярославич" - "МГТУ"- 2:3 (16:25, 25:20, 25:20, 17:25, 14:16). ФОТО: группа ВК "Ярославич" ВКонтакте
Изменить размер текста:

Последний свой матч тура команда Андрея Ноздрина провела в повторной игре со «студентами» МГТУ, которых уже обыгрывала в Муроме. Тогда ярославцам удалось решить задачку «вечных студентов», как шутливо называют эту команду, и переиграть их в пятисетовом бою.

Можно было ждать, что в повторной игре ярославцам удастся развить свой успех, добытый против соперника из верхней половины турнирной таблицы. Однако первый сет стал для «Ярославича» настоящим холодным душем, когда на табло появлялись убийственные для нас цифры – 4:10;..11:20, и под концовку – 16:25.

Могло показаться, что ярославцы по воспоминаниям о первом матче рассчитывали обойтись «малой кровью», , не сильно выкладываясь. К этому склоняло и то, что два следующих сета "Ярославич" взял очень уверенно. Но впечатление оказалось обманчивым, поскольку в нужный момент «студенты» смогли прибавить в игре, когда над ними замаячила угроза поражения. Тут уж более точным будет предположение, что именно «студенты» дали слабинку после разгрома в первом сете.

И все же можно снова посетовать на нестабильность в игре "Ярославича", особенно в атаке четкого и надежного съема у наших нет, хотя периодически атакой очки добываются. Но тут еще и прием сказывается, который у нас нередко сбоит, а это на второй передаче аукается, утыкая нападающего в плотный блок. И главное, нашу стартовую шестерку – Локтионов, Пискарев, Мигел, Дикарев, Желтов и Вышников (Сакеев) – усилить некем.

Как результат, «студенты» довели матч до тайбрейка, еще разок разгромно взяв 4-ый сет, а в решающем с самого начала сделали отрыв в два мяча, который к концовке увеличили. В заслуги "Ярославича" надо отнести то, что нашим почти довести до «больше-меньше», но для победы аргументов не нашлось.

"Ярославич" - "МГТУ"- 2:3 (16:25, 25:20, 25:20, 17:25, 14:16)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Буревестник» без Бутянковса проиграл в Ревде
570 тысяч рублей в пользу мошенников. В Ярославской области женщина вновь попалась на удочку "сотрудников банка"
Со второй задачкой «вечных студентов» МГТУ «Ярославич» не справился
В Ярославской области столкнулись три легковушки и "Газель"
В Рыбинске благоустроят территории у детской поликлиники и нескольких школ
Новые данные: уровень воды в Волге в Ярославле снизился больше, чем на метр
В Ярославле уровень воды в Волге снизился на 74 сантиметра
В Ярославле ограничили движение транспорта по Тверицкой набережной
«Ярославич» все же заблудился в муромских спортзалах
Ярославские лыжные акробаты на пьедестале Кубка мира в США
Уровень воды в Волге упал на 16 сантиметров
Зашел на кухню, украл газовую колонку: в Ярославской области осудили странного гостя
Начальник ГУ МЧС России по Ярославской области: жители подтопленных территорий пока отказываются от эвакуации
«В отпуске интернет есть»: мэр Ярославля рассказал, что контролирует затопленный город в онлайне
«Ярославич» все-таки решил задачку «вечных студентов» МГТУ
Ночью в Ярославле ожидается похолодание до -21 градуса