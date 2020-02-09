2020-02-09T19:50:02+03:00
Происшествия

570 тысяч рублей в пользу мошенников. В Ярославской области женщина вновь попалась на удочку "сотрудников банка"

Она сняла деньги со счета и перевела их в "безопасное место"
Полина Вачнадзе
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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", вот только получится ли поймать мошенников?Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", вот только получится ли поймать мошенников?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Очередная жертва мошенников написала заявление в полицию. 55-летней жительнице Ярославского района позвонила женщина, якобы, сотрудник одного из банка. Дальше разговор шел по схеме: с карты потерпевшей несанкционированно пытаются списать деньги, надо остановить этот процесс, иначе снимут все... Ничего нового, уж сколько раз полиция предупреждала, но не все, видимо, слышали.

В итоге злоумышленница убедила владелицу карты сходить к банкомату, снять наличку и перевести ее на "безопасный" абонентский номер. Доверчивая ярославна лишилась 570 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". А полиция в дцатый раз призывает граждан быть бдительными: не производите никаких действий с картой по указанию третьих лиц. Банки не присылают сообщения о блокировке карт, не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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