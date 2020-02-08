Ярославские лыжные акробаты на пьедестале Кубка мира в США

8 Февр. 2020 2020-02-08T19:35:50+03:00

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В пятницу, 7 февраля, в американском местечке Дир-Вэлли прошли первые соревнования очередного этапа Кубка мира по лыжной акробатике. В этот вечер отлично выступили представители ярославской школы фристайла. Максим Буров стал первым с результатом 139 баллов. Его старший брат Илья показал третий результат – 123,98 балла, совсем немного уступив в споре за «серебро» швейцарцу Ноэ Роту, у которого сумма баллов – 126,91. Еще один представитель Ярославля Павел Кротов стал восьмым – 89,14. В соревнованиях женщин лучшей из россиянок была наша землячка Любовь Никитина, с суммой баллов 67,32 занявшая 8-ое место.

ИСТОЧНИК KP.RU