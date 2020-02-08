Зашел на кухню, украл газовую колонку: в Ярославской области осудили странного гостя
Мужчина отправится в колонию строгого режима
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2 декабря 2019 года 38-летний житель Мышкинского района был пьян. Мужчина находился в квартире знакомого. Там он и решил украсть газовую колонку. Гость зашел на кухню, разобрал ее, вынул внутренние детали и сдал их в пункт приема металлолома. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый полностью признал свою вину, но судья учел, что мышкинец уже был судим ранее. И не раз.
Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU