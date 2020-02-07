«Ярославич» все-таки решил задачку «вечных студентов» МГТУ

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:46:12+03:00

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Второй московской командой, которую вместе «Динамо-2» календарь «Высшей лиги А» назначил ярославским волейболистам в соперники на 6-й тур чемпионата России, стал клуб «МГТУ», базирующийся на одноименном учебном заведении. Именно эта база служит поводом для древних уже шуток при ее игроков, за которыми есть старая кличка про «вечных студентов». Однако шутки шутками, но сейчас в турнирной таблице «вечные студенты» забрались намного выше «Ярославича», потому перед наставником нашей команды Андреем Ноздриным и его подопечными в очном поединке стояла непростая задачка типа «Расколоть этот орешек знаний». К тому же, накануне «Ярославичу» в непростом матче с «Динамо-2» пришлось провести на площадке более двух часов, потребовавшихся на пять сетов с тайбрейком. Тем не менее, игру против выше забравшихся «студентов» подопечные Андрея Ноздрина начали очень собранно. Сейчас команда Ноздрина практически окончательно сформирована. Блокирующие – Дикарев и Желтов, доигровщики – Пискарев и Мигел, диагональ – Локтионов, либеро – Еличев и Иванов. Единственным не до конца решенным вопросом остается только связующий: либо Сакеев, либо Вышников. На этот раз «связкой» был Михаил Вышников, а замен по ходу матча практически не было, а если и были, то только по отдельным эпизодам. Ярославцы довольно грамотно решили задачку «вечных студентов» в первом сете, но сразу уже самоуверенно посчитали, что дальше так же будет. Как-то бдительность ослабла, чем «студенты» мгновенно воспользовались, как настоящие студенты шпаргалкой, и начали награждать наших скидками. Надо отметить, что и в атаке москвичи кое-что умеют, потому ухо с ними надо было держать востро. Блок у «студентов» не был бетонным, а как бы больше удачей при не самой точной второй передаче Вышникова. Порой очень опасны были у москвичей силовые подачи, но, к счастью для наших, убойные серии им не удавались. И все же пока наши с этим разбирались, «студенты» отцепили себе два лёгких билета и повели в матче – 2:1. Вот тут уже ярославцам потребовалось полностью сконцентрироваться на игре уже без шуточек и расслаблений. «Ярославич» под угрозой полного фиаско четвертый сет повел так, как умеет, и сходу сделал очковый запас - 4:0. Наши прибавили во всех элементах волейбола, начиная с подачи и завершая в атаках, где уже не было необъяснимых ударов в аут. Разыгрался Сергей Локтионов, атаки которого стали обязательно достигать пол либо блок-аут. Неудержим был в атаке Рафа Мигел, который при одной атаке едва не нокаутировал соперника мячом и долго извинялся, пока того приводило в чувство. Вновь очень важные очки своей оригинальной силовой подачей принес в этом сете Виталий Дикарев, который и парочку важных блоков добавил перед концовкой. Но, главное, «Ярославич» уже бился за каждый даже безнадежный мяч на своей стороне площадки. Именно под таким настроем наши разгромно вернулся в игру, показывая, что сил у них еще навалом. И на тайбрейке «Ярославич» сразу вырвался вперед – 2:0. И с этим перевесом на четком съёме ярославцы довели концовку тайбрейка до тройного матчбола – 15:12. С третьего захода матчбол был реализован первым темпом Дикарева.

«МГТУ" - "Ярославич" - 2:3 (22:25, 25:19, 25:22, 18:25, 13:15).

ИСТОЧНИК KP.RU