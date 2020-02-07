2020-02-07T13:42:29+03:00
Происшествия

Взял кассу. В Рыбинске вор не стал мелочиться и унес кассовый аппарат с наличкой

Но оставил много следов, по которым его сразу же нашли
Полина Вачнадзе
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Кассовый аппарат обнаружили в квартире подозреваемого. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской областиКассовый аппарат обнаружили в квартире подозреваемого. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области
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В Рыбинске сотрудники вневедомственной охраны по «горячим» следам задержали местного жителя, который унес кассу из магазина.

Мужчина отжал входную дверь продуктовой лавки на проспекте Революции и, чтобы не терять время на вскрытие кассового аппарата, унес его с собой. Видимо, хотел распотрошить в спокойной обстановке. Но не успел.

Сигнал о том, что в магазине чужой, поступил вневедомственной охране. Росгвардейцы приехали на место, злоумышленника там уже не застали, но по следам, которых он оставил немало, определили, в каком направлении вор ушел.

- Для поимки преступника был направлен второй экипаж, они и заметили мужчину, бегущего к подъезду дома на улице Приборостроителей, организовали преследование. Подозреваемый скрылся в квартире, которые сотрудники Росгвардии сразу заблокировали, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области.

Дождавшись полицейских, сотрудники правоохранительных органов вошли в квартиру и задержали рыбинца. Кассовый аппарат был изъят.

23-летний мужчина во всем признался, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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